Lokal aksjon samtidig som bønder kjører inn i Oslo

Helgelandsbonden John Erik S. Johansen som kjører traktor fra Dønna til Oslo for å protestere mot tilbudet fra staten i landbruksoppgjøret, har fått mye oppmerksomhet. Tirsdag klokka 12 er planen at han og andre aksjonister samles foran Stortinget for å markere bruddet i landbruksforhandlingene.