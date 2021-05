Sp-ordfører med varm støtte til Toft-prosjektet

Nyheter

Innlederne stod i kø for å fortelle om sine prosjekt på Sør-Helgeland under Brønnøy næringsforums lunsjmøte. Blant dem var Rolf Nordmo og siv.ing Ole Aas Skålnes fra Aquaculture innovation, som kjemper for å få lagt et landbasert oppdrett på Toft.