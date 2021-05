Rema 1000 ønsker å holde sommeråpent søndager

Nyheter

For at vanlige dagligvarebutikker skal kunne holde søndagsåpent om sommeren kreves det at statsforvalteren vedtar at et sted er et «typisk turiststed», som innebærer at «salget i perioder hovedsakelig skjer til turister», og antall «faste innbyggere er lite i forhold til antall tilreisende/besøkende i løpet av året.