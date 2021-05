Nyheter

Veien, som starter like ved Sørstrømmen bru, har lenge vært brukt som turvei for glade fotgjengere og syklister. Den skal fortsatt kun være for syklister og fotgjengere, men blir nå utbedret og forlenget. Foreløpig vil veien gå fra Berg til Baustad, men planen er at den skal gå helt til Vik.