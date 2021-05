Leder alene om å stemme mot forslag: – Uforståelig

Nyheter

Brønnøy Høyre har siden valget hatt et mål om å selge unna kommunale eiendommer som står tomme. Under onsdagens møte i driftsutvalg II ble utvalgsleder Moe - eneste høyrepolitiker i utvalget - ensom om å stemme mot kommunedirektørens innstilling om å blant annet selge unna to leiligheter i Brønnøysund sentrum.