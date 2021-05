Brønnøy dropper influenser, kjøper BA-annonser i stedet

Nyheter

Under onsdagens møte i driftsutvalg II ble det vedtatt å omgjøre det tidligere vedtaket om å ansette en influenser for å markedsføre Brønnøy kommune i sommer. Dette skjedde etter en orientering - et innsalg - fra Taiwo Karlsen, som er selger i Brønnøysunds Avis gjennom avisens eierkonserns salgsselskap Polaris Media Midt-Norge Salg AS.