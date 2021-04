Politikerne bevilget penger til plan om 20 brønnøyverter

Nyheter

Målet er at 20 ungdommer over 15 år skal få sommerjobb som brønnøyverter i et prosjekt der Brønnøy næringsforum skal stå for administrasjon. Leder John Arne Warholm i næringsforumet presenterte planene for driftsutvalget onsdag og skrev så en rask søknad om næringsstøtte, som næringssjef Johnny Nielsen Hanssen så forberedte en sak om, som så ble vedtatt av et enstemmig utvalg i slutten av møtet.