Ny hurtigbåt til Helgeland i helga

«Liv Grannes» skal i hovedsak betjene sambandet mellom Sandnessjøen og Vega, men også gå to dager i uka mellom Sandnessjøen og Brønnøysund. Overleveringen fra Brødrene Aa AS til Torghatten Trafikkselskap AS fant sted tirsdag. Dermed en nok en ny hurtigbåt er klar til å dra fra Hyen på Vestlandet.