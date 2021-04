Utesteddriver sier de må følge reglene

Nyheter

Det sier Johan Karlsen, driver av utestedet Cafe Løkka, som er blitt forelagt kritikken i leserinnlegget til Hanne Pernille Andersen.

Karlsen sier han har snakket med de ansatte som var på jobb den nevnte kvelden.

- Vi prøver å håndtere de retningslinjene som er lagt. Når det gjelder servering av drikke, så er det et visst antall enheter man får drikke per matrett. Gjestene ved hvert bord skal følge anvisningene, ved brudd blir det et felles ansvar. I dette tilfellet ble gjestene informert om reglene da de bestilte og fikk drikke. De skulle bestille mat etter å ha sett på menyen.

Karlsen beklager at reglene er blitt strenge.

- Vi må bare forholde oss til dem så godt vi kan. Jeg forstår Andersens frustrasjon også, sier han.

Samtidig understreker utelivsdriveren at gjestene har et ansvar for å sette seg inn i gjeldende regler før de går ut på restaurant.

- Vi opplyser om dette til alle gjester, men det virker ikke som denne gjesten var forberedt på hva det innebærer. Spiseplikt har vært gjeldende i flere måneder nå, i hele landet. Vi forklarer så godt vi kan til alle som kommer hos oss, men om gjesten ikke synes spiseplikten er noe særlig, forstår vi dette, men da må hun rette kritikken til de som har satt reglene. Vi forholder oss til retningslinjene vi får og følger disse.