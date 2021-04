Tre skoler i Brønnøy har fått ekstern hjelp med skolemiljø

Nyheter

– Vi har hatt et elektronisk registreringssystem som ble innført våren 2019. Det er et skjema der ansatte, foresatte, elever eller hvem som helst kan gå inn på kommunens hjemmesider og registrere at en elev har et utrygt skolemiljø, fortalte fagleder skole Kjartan Paulsen i Brønnøy kommune under møtet i driftsutvalg I tirsdag.