John Arne har levert elitemelk i 25 år uten feil

Nyheter

Tine opplyser i en pressemelding tirsdag at fem produsenter på Sør-Helgeland har oppfylt kravene til ulike hedersbevis. Selskapet opplyser at deres beste melk kategoriseres som "elitemelk" etter analyser. Trine stiller også krav om godt dyrestell for elitemelk-kategorien.