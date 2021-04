Ansatte vil ha hjemmekontor - jobber likevel på rådhuset

Nyheter

Det var under tirsdagens møte i driftsutvalg I i Brønnøy at kommunedirektør Frank Nilssen svarte på et spørsmål fra Rune Moe (H) om hvordan kriseteamet i kommunen har organisert restriksjonene på rådhuset under koronakrisen. Nilssen svarte ved å redegjøre for kommunens løsninger rundt hjemmekontor for sine ansatte.