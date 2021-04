Eiendomssjefen foreslår å selge to av kommunens leiligheter

Nyheter

I et vedlegg til en sak til driftsutvalg II onsdag denne uken oppgir kommunedirektøren to kommunale boenheter i Brønnøysund sentrum som kan vurderes for salg. Dette er to kjellerleiligheter som ligger i et bygg med tre privat eide leiligheter over. De er treromsleiligheter på 61 kvadratmeter hver.