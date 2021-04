21 i isolasjon, én er fortsatt på sykehus

Nyheter

Totalt har kommunen nå tatt 8.796 koronatester, og man venter på 46 prøvesvar.

Fredag er det én ny positiv PCR-test, men ifølge kommunens pressemelding er dette et forventet svar fra en person som tidligere har hatt positiv hurtigtest.

– Vi har etter utgangen av i dag 21 personer i isolasjon. Fremdeles 1 på sykehus, skriver ordfører Eilif Trælnes og kommuneoverlege Even Thorkildsen i pressemeldingen.

Blir det ikke satt flere i isolasjon nå, vil den siste gå ut av isolasjon torsdag 29. april.

– Vi har hatt et svært stort smitteutbrudd sett i forhold til innbyggertallet vårt. Ingen av oss ønsker dette en gang til. Men risikoen er tilstede for flere utbrudd fremover våren. Nå åpnes Brønnøy igjen. Vi skal da tilbake til de nasjonale regler. Det er nå svært viktig å overholde smittevernreglene – begrens antall kontakter, hold avstand, sprit hender. Hvis vanskelig å holde av stand – bruk munnbind. Tenk over om planlagte reiser er nødvendige, skriver ordføreren og kommuneoverlegen.

Handelsstanden gleder seg til å åpne igjen Fredag kan næringslivet i Brønnøy åpne dørene etter nesten to ukers "lockdown".