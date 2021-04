Per Kåre Hatten: - Advokatregningen er høyere

Nyheter

I et leserinnlegg skriver Dreiås om tomtekonflikten mellom Torgarhaugen as, som han er daglig leder for, og Per Kåre Hatten.

Den har vært flere runder i retten, og Dreiås skriver:

Flere regninger kommer

"Nå har han skaffet seg advokat som villig skriver brev på hans vegne. Timepris kr 2250,- + moms. Advokatregningene har allerede i år passert 70.000 kroner."

Per Kåre Hatten bestrider dette tallet.

- Det er ca 300.000,- til som venter på en fakturaadresse, skriver han til BAnett og legger til at saken fortsetter og at sluttsummen er usikker.

Iver Dreiås forklarer at regningen på 70.000 er sendt fra Hattens advokat til jordskifteretten. Det gjenstår å se hvem som skal betale den.

- Som forventet

Ellers mener Per Kåre Hatten at leserinnlegget til Dreiås er "som forventet".

- Iver har skrevet at han setter inn "hardere lut" og ødeleggelse av omdømme er tydeligvis et virkemiddel. Fra min side forholder jeg meg til norsk lov, eiendomsretten og rettspraksis.