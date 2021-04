Kommunestyremøte i Brønnøy om koronasituasjonen

Nyheter

Ordfører Eilif Trælnes har innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte i Brønnøy klokken 15 tirsdag. Tema for møtet er status for koronautbruddet i kommunen og eventuelle tiltak framover. Det er per tirsdag ettermiddag over 50 smittede i Brønnøy, og kommunen har tidligere meldt at samtlige smittede har den britiske varianten av viruset.

13 nye smittede Kommunen beklager og sier de har kontroll på koronasituasjonen Brønnøy kommune opplyser at det er bekreftet 13 nye smittede mandag

Kommunestyret vedtok søndag å holde på nasjonal 5A-standard, men noen ekstra punkter som er strengere enn den nasjonale standarden. Blant annet ved å holde skolene stengt mandag og for elever fra 5. trinn og opp også tirsdag.

Nedstenging av Brønnøy forlenget til midnatt tirsdag Kommunestyret i Brønnøy har forlenget nedstengingen til og med tirsdag.

Fra og med onsdag skal Brønnøy i utgangspunktet tilbake til nasjonal standard, som i praksis vil bety en ganske betydelig gjenåpning av samfunnet. Politikerne i kommunestyret skal altså tirsdag vurdere hvorvidt de ønsker dette, eller eventuelt strengere tiltak for Brønnøy framover.