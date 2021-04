Nyheter

Konstituert kommunedirektør Frank Nilssen opplyste før helga at Brønnøy kommune gjennom god dialog hadde blitt enige med hovedentreprenør Veidekke på registertomta om at arbeidere ved registerbygg-prosjektet tester seg en gang i uken. For tilreisende arbeidere gjøres dette ved ankomst. Dialog rundt testing gjøres også for andre store byggeprosjekter der dette kan være et tema, sa Nilssen.