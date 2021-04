Fire nye positive tester søndag i Brønnøy

Nyheter

Mandag morgen melder kommuneoverlege Even Thorkildsen at man nå har gjennomført totalt 8.419 koronatester i Brønnøy.

Søndag ble det registrert 1 ny positiv PCR-test og 3 positive hurtigtester. Samtlige fire positive var allerede i karantene.

Dette betyr at man nå, i Brønnøy kommune, har 37 bekreftet smittede med PCR-tester og 3 positive hurtigtester. Altså totalt 40 personer som antakelig er covid19-smittet. Svar på PCR-tester av de tre positive hurtigtestene forventes i løpet av mandagen.

Søndag opplyste Thorkildsen at man, per klokken 14 da kommunestyret var samlet, hadde registrert 40 smittede i Brønnøy med PCR-tester og at 36 av disse befant seg i Brønnøy kommune. Det ble også opplyst om de tre hurtigtestene som nå er bekreftet positive, men klokken 14 søndag hadde man bare fått positive resultater på to av dem.