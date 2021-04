Nedstenging av Brønnøy forlenget til midnatt tirsdag

Nyheter

Kommunestyret i Brønnøy har i ekstaordinært kommunestyremøte i dag søndag 18. april vedtatt ny midlertidig forskrift om smitteverntiltak. Dette etter en orientering fra kommuneoverlege Even Thorkildsen og kommunedirektør Frank Nilssen.

To innlagt på sykehus

Ifølge Thorkildsen har man nå registrert 40 smittede med PCR-tester. 36 av disse befinner seg i Brønnøy. To hurtigtester tatt søndag er positive, og en tredje hurtigtest tatt mens kommunestyret var satt forventes også å være positiv. Samtlige av disse tre var allerede i karantene, ifølge Thorkildsen. PCR-tester av disse tre tas også i dag, og forventes besvart i morgen. Det er altså 38 eller 39 positive i Brønnøy nå.

Thorkildsen opplyste også at det befinner seg åtte smittede knyttet til registerbyggeplassen rundt om i Norge, altså folk som ble smittet i Brønnøysund og som i tidsrommet 6. til 9. april har reist hjem til andre steder i landet.

Thorkildsen kunne også opplyse om at to personer fra Brønnøy ble innlagt på sykehus lørdag kveld på grunn av korona.

Når det gjelder smittesporing så sier Thorkildsen at man fortsatt regner det slik at man har to utbrudd i Brønnøy. Registerbygget og én smittet som man ikke vet smittekilden til.

- Vi får ikke koblet dette tilfellet til registerbyggeplassen, sa kommuneoverlegen.

Han sier man ikke har fått noen positive karanteneprøver knyttet til smitteutbrudd to. Fra registerutbruddet vil de siste i karantene bli testet ut i løpet av de nærmeste dagene.

- Den store fordelen er at enormt mange har testet seg, helt random, og ingen av disse har testet positivt. Vi føler derfor at vi har kontroll, med forbehold om at noe kan skje - som det alltid kan. Jeg er derfor enig i innstillingen om at vi holder på dette til tirsdagen, sa Thorkildsen.

Her kan du se forskriften som etter denne orienteringen søndag ble vedtatt videreført:





Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Brønnøy kommune, Nordland

Hjemmel: Fastsatt av Kommunestyret i Brønnøy kommune 11. mars 2021, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer smittevernloven § 4-1.





§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av covid 19 i en periode med økende smittetall.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Brønnøy kommune.





§ 3. Forhold til øvrig regelverk

Reguleringene i denne forskrift kommer i tillegg til de reguleringer som følger av lov, nasjonale forskrifter og andre lokalt fastsatte smitteverntiltak. Ved eventuell motstrid mellom denne forskrift og nasjonalt regelverk, går forskriften foran fravikelige regler i lov og nasjonal forskrift.





§ 4. Tiltaksnivå A (Særlig høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5A) innføres med følgende med følgende forsterkende unntak:

Følgende tjenester stenger t.o.m tirsdag 20. april kl. 24:00.

• En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.

• Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.

Påbud om å bruke munnbind gjelder når det ikke er mulig å holde 2 meters avstand

Barnehagene åpner på gult nivå fra mandag.

Alle grunnskolene har hjemmeundervisning mandag 19. april og tirsdag 20. april fra 5.-10. trinn.

1.-4. trinn har ingen undervisning på mandag 19. april. Grunnskolene åpner tirsdag 20. april på rødt nivå på 1.-4. trinn.

SFO vil ha tilbud etter skoletid tom. Kl. 16.00 fra og med tirsdag 20. april.





§ 5. Ansvar

Brønnøy kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 6. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskrift kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1 med bot eller med fengsel inntil 2 år.

Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.





§ 7. Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft 18. april 2021 kl. 24.00 og gjelder frem til 20. April 2021 kl. 24.00. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.





Bakgrunnen for det ekstraordinære møtet

Bakgrunnen er smittesituasjonen i kommunen. Kommunedirektør Frank Nilssen la frem for kommunestyret i dag sin innstilling på at Brønnøy kommune viderefører særlig høyt tiltaksnivå til midnatt tirsdag. Men at barnehagene åpner på gult nivå fra mandag.

Se innholder i kommunedirektørens innstilling til kommunestyret her:

1. Brønnøy kommune vedtar videreføring av lokal forskrift om smitteverntiltak etter vern mot

smittsomme sykdommer, smittevernloven § 4-1.

2. Brønnøy kommune viderefører tiltaksnivå A t.o.m. tirsdag 20. april kl. 24:00 (Særlig høyt tiltaksnivå,

regulert i covid-19 forskriftens kap. 5A) med følgende unntak:

Følgende tjenester stenger t.o.m tirsdag 20. april kl. 24:00.

En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.

Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.

Påbud om å bruke munnbind gjelder når det ikke er mulig å holde 2 meters avstand





3. Administrasjonen får fullmakt til å vurdere nivå på skole fra og med onsdag 21 april.

Barnehagene åpner på gult nivå fra mandag.

Alle grunnskolene har hjemmeundervisning mandag 19. april og tirsdag 20. april fra 5.-10. trinn.

1.-4. trinn har ingen undervisning på mandag 19. april. Grunnskolene åpner tirsdag 20. april på rødt nivå på 1.-4. trinn.

SFO vil ha tilbud etter skoletid tom. Kl. 16.00 fra og med tirsdag 20. april.

Det er også foreslåtte paragrafer om ansvar og straff:

*Brønnøy kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

*Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskrift kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1 med bot eller med fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp

Kommunestyret i Brønnøy avgjør forskriftens innhold som skal ha dekning i smittevernlovgivningen.

Ny positiv hurtigtest i Brønnøy Fredag viste hurtigtest ny mulig smittet i Brønnøysund.

Barnehage stenges etter smitte i Sømna Smittet har forgreininger i to klassetrinn ved Berg skole og til Vik barnehage.

Ny testordning innføres for registerbyggeplassen Det blir ny testordning for personell som skal jobbe på registerbyggeplassen. Men ikke en kommunal forskrift for alle byggeplasser.

Byggeleder: - Burde vært slik at man må teste seg Daglig leder Øyvind Barland i Birger Pedersen AS ser gjerne at arbeidspendlere internt i Norge, avlegger negativ test før de ankommer arbeidssted.

Alle smittede i Brønnøy har britisk mutant-virus I løpet av torsdag er det påvist ett nytt smittetilfelle med hurtigtest.

Kommunen bistår folk i karantene og isolasjon Noen av de som er i isolasjon eller karantene trenger hjelp med oppholdssted.

Arbeidstilsynet gjorde korona-tilsyn i havna, ikke på registerbygget Fire byggeplasser i Brønnøy har hatt tilsyn i år. Blant dem er ikke det største byggeprosjektet; Brønnøysundregistrenes nybygg.

På disse stedene kan du ha blitt smittet Smittesporingen har nå avdekket hvor og når man kan ha blitt smittet av covid-19 på Vega.





Naboene i nord frykter utbruddet i Brønnøy Kommuneoverlege Kirsten Toft i Alstahaug er bekymret over det voldsomme utbruddet av koronasmitte i Brønnøysund. Ap og Høyre ønsker åpning av bassenget.

Status klokken 14: 270 i karantene i Brønnøy Kommuneoverlege Even Thorkildsen sier prøvesvar som mottas onsdag kveld vil være avgjørende for hvordan utbruddet i Brønnøysund vil utvikle seg framover.