Alle prøvene i Sømna er negative

Søndag kveld fikk Sømna kommune svar på 19 prøver som ble tatt av nærkontakter i forbindelse med at en person fikk påvist smitte av covid-19 fredag 16. april. Alle prøvene viser negativt resultat.

Glade for resultatet

- Dette er vi veldig glad for sier kommunelege Rolv-Jørgen Bredesen i kommunens pressemelding.

- Dette betyr i første omgang at det er mindre sannsynlig at smitten har spredd seg. Likevel er det all grunn til å følge oppfordringen fra kommuneledelsen om fortsatt å utvise forsiktighet. Først når vi har fått svar på prøve nr. to kan vi være sikre på at vi har kontroll sier Bredesen.

Alle nærkontaktene skal ta prøve nr. to i løpet av kommende uke.

- Hustandsmedlemmer kan normalt tre ut av ventekarantene når nærkontakten har avlagt negativ test. Dette betinger imidlertid at nærkontakten kan isoleres fra øvrige hustandsmedlemmer. I vårt tilfelle er det flere små barn som er nærkontakter forteller Bredesen.

- Naturlig nok kan ikke små barn isoleres fra egne foreldre. Derfor bør også foreldre av små barn være i karantene til prøve nummer to viser negativt resultat etter dag sju, presiserer kommunelegen.

Fortsatt rødt i skolen

Kommunelegen besluttet lørdag 17. april å stenge Vik barnehage ut uke 16. Samtidig er det besluttet rødt nivå i sømnaskolene og for Berg barnehage i samme tidsrom.

Kommunelege Rolv-Jørgen Bredesen mener det fortsatt er gode grunner for å holde fast på dette inntil nærkontaktene har testet negativt på prøve nr. 2.