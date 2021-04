De på feil side under krigen

Nyheter

I dag starter vi en artikkelserie om Brønnøysund under 2. verdenskrig. Gjennom fem artikler skal vi se nærmere på dem som tilhørte den andre siden, nazistene. Mange har hørt brokker av fortellinger om hva som skjedde her i distriktet under krigen. De fleste som har levd ei stund vet at Arild Toft var NS-redaktør i BA, men kanskje ikke at BA hadde to NS-redaktører. Toft er myteomspunnet, ikke minst tida hans i Bergen. Her har jeg gravd litt dypere.