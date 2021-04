Ned til 41 smittede, men varsler mulig forlenget nedstenging

Nyheter

Ordfører Eilif Trælnes opplyser i en pressemelding klokken 11.37 fredag at krisestaben i møte i dag fått en status på smittesituasjonen.

- Smittesporingsarbeidet er omfattende. Situasjonen er fortsatt uavklart. I tillegg er det smitte som vi fortsatt ikke kjenner kilden til, skriver Trælnes.

Antall smittede per fredag morgen 16. april er 41 personer. Én mindre enn torsdag kveld, da det var 42. Dette skyldes at en av de som hadde positiv test per torsdag i mellomtiden er sjekket ut med negativ test.

Trælnes sier det nå jobbes med smittetilfellet fra torsdag der smittekilden er ukjent. Han varsler at nedstengingen kan bli forlenget.

- Smittesporing på den smittede som ble meldt i går kveld 15. april pågår. Prøvesvar som kommer i løpet av dagen i dag og lørdag vil gi grunnlag for videre tiltak. Men med bakgrunn i det vi kjenner til nå, er det ikke usannsynlig at nedstengingen i Brønnøy vil fortsette utover neste uke. Da må de i tilfelle kalles inn til et ekstraordinært kommunestyre søndag, sier Trælnes.

I mellomtiden ber han folk om å teste seg ved mistanke eller symptomer. All testing foregår på teststasjonen ved Brønnøy hovedbrannstasjon, Flyplassveien 3 , Brønnøysund.

Åpningstider teststasjonen frem til og med mandag 19. april:

Fredag 16. april - kl. 09.00 – 21.00

Lørdag; ingen planlagt testing

Søndag 18. april - kl. 11.00-18.00

Mandag 19. april - kl. 09.00-18.00