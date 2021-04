Nyheter

Ordfører Eilif Trælnes opplyser torsdag i 9.15-tiden at Brønnøy nå har gjennomført 7.892 koronatester. Det er altså gjennomført nesten 1.000 tester på under en uke i Brønnøy. Per 9. april var det tatt 6.966 prøver.

Det er fortsatt per torsdag morgen 39 smittede i Brønnøy. Man venter nå på 309 prøveresultater.

- Det er ingen nye meldte positive, sier Trælnes.