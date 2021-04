Britisk mutant også på Vega

Nyheter

Kommuneoverlege Sinne Marken på Vega melder like etter klokken 13 torsdag at man nå vet hvilken type koronavirus den smittede på Vega har fått.

- Vi har nå fått svar på sekvensering av den positive PCR-prøveen. Den viste at det dreier seg om et vanlig koronavirus - ingen mutasjoner, sier Marken.

Like etter klokken 14 torsdag melder Marken imidlertid at det er gjort feil på laboratoriet, og at det likevel er snakk om mutantvirus på Vega.

- Kontrabeskjed fra laboratoriet - de tok feil. Britisk variant på Vega, melder Marken.