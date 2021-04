Live fra 14.00: Kommunestyret vurderer å videreføre tiltak

Nyheter

Bakgrunnen er som kjent at 39 personer er smittet med covid 19 etter et utbrudd blant arbeidere på Brønnøysundregistrenes nybygg.

Kommunedirektør Frank Nilssen fortalte onsdag morgen formannskapet at hans innstilling til politikerne er at man vil videreføre tiltaksnivå 5A. Mandag vedtok kommunestyret dette nivået, men med visse lokale tiltak som er strengere enn dette nivået. I onsdagens kommunestyremøte vil innstillingen være at man ikke vedta tiltak som er strengere enn 5A.

Tiltaksnivå 5A Dette er tiltakene som ble vedtatt i Brønnøy mandag kveld.

Det eneste unntaket fra dette er at man vil videreføre kravet om munnbind dersom man ikke kan holde to meter avstand. I nivå 5A er kravet bare én meter.

Kommunedirektørens innstilling

1. Brønnøy kommune viderefører vedtak om lokal forskrift om smitteverntiltak etter vern mot smittsomme sykdommer, smittevernloven § 4-1. 2. Brønnøy kommune går på tiltaksnivå A (Særlig høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19forskriftens kap. 5A) med følgende unntak: Påbud om å bruke munnbind gjelder når det ikke er mulig å holde 2 meters avstand