Ingen nye smittede på Vega: - Føler vi kan senke skuldrene

Nyheter

Marken sier man nå har fått verifisert smitte på den ene vegværingen som hadde testet positivt på hurtigtest i forbindelse med utbruddet i Brønnøysund. Onsdag morgen melder hun at man nå mener at smittesporingsarbeidet har vært vellykket og at man har nådd ut til alle som man mener kan ha vært nærkontakter til den smittede.

- Det er 23 nærkontakter og alle er satt i karantene og testet. De 16 første prøvene som er tatt er negative, og vi venter på 7 prøveresultater. Vi har fortsatt 32 hustandsmedlemmer til nærkontakter i ventekarantene og 32 andre i ventekarantene som har vært på helsehuset, har vært forkjølet eller som er det av andre årsaker. Totalt har vi testet 73 personer de første to dagene denne uka, sier Marken.

Og det er fortsatt bare én person som er bekreftet smittet.

- Vi er veldig glade. Vi føler vi har kontroll på situasjonen og kan senke skuldrene litt, hvis ikke det skulle oppstå noe nytt. Vi har kommet i kontakt med alle, og folk er i karantene, sier Marken.

For å få gjennomført smittesporing så raskt som mulig fikk helseområdet bistand fra to andre avdelinger i kommunen, noe Marken mener har vært til stor hjelp.

Hun minner imidlertid om karantenereglene, som fortsatt er viktig å opprettholde.

- Alle som er nærkontakter skal være i karantene i ti dager, selv om de har fått negativt prøvesvar. Vi har valgt å ikke ta to prøver av nærkontakter fordi det krever mye ressurser og ikke gir noen særlig gevinst. I beste fall, med venting på prøvesvar, så kan folk komme ut av karantene en halv dag tidligere. Det har vi ikke kapasitet til. Derfor er det ti dager som gjelder, understreker kommuneoverlegen.