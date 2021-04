39 smittede - venter på 500 prøvesvar

Nyheter

Det sa kommunedirektør Frank Nilssen under onsdagens formannskapsmøte.

– Vi har hatt møte i beredskapsgruppa. Det er ikke noen grunn til å heise flagget. Vi er oppe i 39 smittede som er relatert til byggeplassen. Vi venter på 500 prøvesvar. De får vi svar på i dag og i morgen, blant annet tester knyttet til treningssenteret, sa han.

Disse 39 inkluderer ikke den positive PCR-testen i Steinkjer - denne personen telles ikke lenger med, opplyser kommuneoverlege Even Thorkildsen.

Lenke: Følg dagens formannskapsmøte live her. Nilssens orientering om korona kommer cirka 6 minutter inn i sendingen.

Det blir gjort forsøk på å innkalle til ekstraordinært kommunestyremøte klokken 14.

– Kommunedirektørens innstilling til møtet i dag er å forlenge noen dager, med visse unntak. Vi vil åpne opp for 1-til-1-tilbud, min anbefaling er i praksis at vi går for det nasjonale 5A-nivået, annet enn større avstand for krav om munnbind, sa Nilssen.

Brønnøy krever munnbind om man ikke kan holde to meter avstand - i stedet for bare én meter.

– Det vil bli en mer detaljert gjennomgang av skoler. Statsforvalteren er litt misfornøyd med at vi stengte alt, sa Nilssen.

Han snakket også om hensynet til næringslivet.

– Hver dag vi stenger er det noen som taper mye penger, sa kommunedirektøren.

Rettelse: Grunnet en misforståelse ble det først meldt at den positive PCR-testen i Steinkjer var regnet med i de 39 - det er den ikke. Dette er rettet.