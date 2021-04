Nærkontakt til nærkontakt? Politiker fikk spøkefullt svar

Nyheter

Under mandagens andre ekstraordinære kommunestyremøte fikk kommuneoverlege Even Thorkildsen flere spørsmål fra politikerne om hva som gjelder. Ett av dem kom fra Arvid Sandvær (Sp), som brukte seg selv som eksempel for et spørsmål om hvem som er nærkontakt til nærkontakt, og skal i ventekarantene.

– Jeg har vært i et hus der noen er satt i karantene på grunn av elever i skole. Er jeg en nærkontakt til nærkontakt? spurte Sandvær.

Kommuneoverlege Even Thorkildsen svarte.

– Ventekarantene gjelder for hustandsmedlemmer og kjærester. Sist vi stengte ned glemte vi det med kjærester, men det gjelder altså også dem. Så med mindre du har noe vi ikke vet om, Arvid.. så skal det gå bra, sa Thorkildsen.

Dette kunne en lattermild Sandvær avkrefte at han hadde.

Det vil med andre ord si at dersom et av husstandsmedlemmene dine er nærkontakt til noen som har bekreftet smitte, så er du i ventekarantene. Du er i ventekarantene til nærkontakten har fått negativt svar på sin covid-test.