15 forskjellige firma på register-byggeplassen da korona ble påvist

Kommunestyret i Brønnøy vedtok i et ekstraordinært møte mandag klokken 16 å stenge all aktivitet ved Brønnøysundregistrenes nybygg. Dette var med uttalt bakgrunn i at 18 personer med tilknytning til arbeidene på nybygget da hadde testet positivt på korona med hurtigtest, og et stort antall nærkontakter.