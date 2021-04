Åpner opp mer for studentene

Nyheter

Regjeringen starter på første trinn i gjennomåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april.

– Det er veldig positivt at vi nå kan gi mange studenter er mer normal hverdag. Mange studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter kan nå være mer fysisk til stede ved undervisning og at lesesaler og bibliotek kan holde åpent med smitteverntiltak, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Endringene betyr at regjeringen går tilbake til anbefalingen som gjaldt før 25. mars.

"Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne", skriver Kunnskapsdepartementet.

Fortsatt strengere tiltak i kommuner på Østlandet

Dagens tiltak i de 20 kommunene i Viken som har regionale tiltak fastsatt av regjeringen, og kommuner med strenge lokale forskrifter, slik som Oslo kommune, videreføres.

– Vi vet at det er svært krevende for studenter i kommuner med høyt smittetrykk med de strengeste smitteverntiltakene. Stengte lokaler gjør innspurten av studieåret utfordrende. Derfor har vi bedt FHI og Helsedirektoratet vurdere mulighetene for å myke opp reglene for tilgangen til lokaler også på de strengeste nivåene. Planen er å ta en avgjørelse om dette så raskt som mulig, sier Asheim i pressemeldingen.