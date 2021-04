Nå: Ekstraordinært kommunestyremøte

Nyheter

Mandag ble det kjent at 11 personer har testet positivt på korona i Brønnøy. Kommunestyret ble innkalt på kort varsel.

Under møtet ble det klart at Brønnøy nå har 18 personer med symptomer og positiv hurtigtest. Alle er knyttet til nybygget til Registrene, og situasjonen er uoversiktlig, sier kommuneoverlege Even Thorkildsen i møtet. I tillegg kommer én person med positiv PCR-test.

Kommuneoverlegen vil ikke anbefale nedstenging i Brønnøy, men ber kommunestyret om å pålegge å stenge all aktivitet ved Brønnøysundregistrenes nybygg.

– Grunnen til at jeg ikke vil gjøre dette med hurtigvedtak er at det er en såpass stor sak, sier Thorkildsen.

Kommuneoverlegen kommer også til å be kommunestyret vedta et munnbindpåbud.

Ifølge ham oppdaget man dette ved en tilfeldighet fordi en fra Steinkjer testet positivt i Steinkjer.

Det er foreløpig bare én med positiv PCR-test.

– Antall nærkontakter er jeg ikke sikker på men vi har i alle fall passert 40. Alle unntatt to av de med positiv test er tilknyttet firma der de har innreise utenfra, og så er det to lokale som har positiv hurtigtest. Vi vet ennå ikke hvor mye dette har spredd seg ut over, og hvor mange som er smittet, sier Thorkildsen.

Han viser videre til at personene har vært på butikker og på spisesteder, de prøver å nøste opp dette nå.

– Om det har spredd seg til skoler har vi ingen indikasjoner om. Oppvekstsjefen sender ut melding på transponder sånn at foreldre er oppmerksomme på det. Ventekarantene har jeg ingen oversikt over. Men nærkontaktene øker med 4-5 for hver smittet vi får påvist.

Først mente man at smitten kom fra Steinkjer.

– Vi ringte Steinkjer og trodde smittekilden var der. Det er vi ikke sikre på. Steinkjer har ikke kunnet svare oss ut i dag tidlig. Det kan komme fra et annet sted også, det er mange teoretiske muligheter. Vi velger å forholde oss til at dette er et mutant virus, og det gjør at vi ikke har så mye tid på oss som om det var det snille gamle rolige viruset, sier Thorkildsen.





