Havbrukselever må tørrtrene uten fisk i merdene

Nyheter

I desember sendte Havbruksakademiet en søknad til Fiskeridirektoratet om å klarere undervisningstillatelsen for lokaliteten i Heggvika i Bindal for å kunne ha fisk i produksjon når lokalitetene Varholmen og Lismåsøy slaktes ut. Heggvika skulle brukes som et supplement til de øvrige lokalitetene i akvakulturundervisningen og i perioder hvor øvrige lokaliteter er uten fisk.