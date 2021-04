Teknisk trøbbel skapte utfordringer

Nyheter

Siste: TTS melder at Vegtind tar opp ruta igjen med avgang fra Brønnøysund klokken 17.30.

Også avgangen fra Brønnøysund kl. 15.25 og fra Røry kl. 16.05 kanselleres.

På spørsmål om hva som er galt med hurtigbåten, svarer driftssjef Jarle Rodahl.

– Vi har en teknisk utfordring som vi jobber med å løse, sier Rodahl i en kort kommentar til BAnett.

TTS melder fredag at Vega-hurtigbåten innstiller avgangen fra Brønnøysund kl. 13.30 på grunn av tekniske problemer. Like etter kommer meldingen om at også avgangen fra Rørøy kl. 14.25 er kansellert av tekniske årsaker.

Følg skipstrafikken her.