Venter på 22 prøver - fraråder reiser til Steinkjer

Kommuneoverlege Even Thorkildsen i Brønnøy opplyser at man per torsdags morgen har gjennomført 6.944 tester totalt i kommunen.

Det ventes på 22 prøveresultater.

- Ingen nye meldte positive, konstaterer han.

Samtidig fraråder kommunen reiser til Steinkjer etter et større utbrudd der.

– Grunnet stort smitteutbrudd i Steinkjer kommune nå det siste døgnet frarådes det reise til Steinkjer. Har du oppholdt deg i Steinkjer de siste dagene og har symptomer bes det at du tester deg snarest, oppfordrer kommunen.

Teststasjonen er åpent fra kl. 09:00 til 14:00 alle hverdager.