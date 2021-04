Trenger dispensasjon for å bygge utsiktshus

Nyheter

Skogsholmen grendelag skriver i sin søknad til Vega kommune at grendelaget har jobbet aktivt for å vedlikeholde kulturlandskapet på Skogsholmen siden Vegaøyan verdensarv ble skrevet inn på Unescos liste i 2004. Den gamle internatskolen for øyene rundt er tatt i bruk som gjestehus og gjennomgår en stor oppussing for å satse på turisme.