Sømna venter på tre prøvesvar fra nærkontakter

Sømna kommune satte skjærtorsdag i gang smittesporing og testing etter at en person tilhørende Sømna testet positivt for covid-19. Rundt 30 personer ble definert som nærkontakter, og satt i karantene. Ytterligere 120 personer ble også bedt om å gå i ventekarantene. Dette gjaldt hustandsmedlemmene til nærkontaktene. 53 prøver ble påskeaften sendt til laboratoriet i Bodø for analyse.

– Vi har fått 53 negative tester av de 53 som ble tatt i påskehelga. Vi venter fortsatt på svar på de tre siste nærkontaktene. Disse ble tatt ved teststasjonen i Brønnøysund, sier ordfører Hans Gunnar Holand.

Sju dager etter første test skal nærkontaktene til den smittede ta en ny test.

– Det blir spennende når vi får svar på disse testene i runde to. Jeg håper de gir like bra resultater, sier Holand.

Kommuneoverlege Even Thorkildsen i Brønnøy melder tirsdag morgen at det så langt er gjennomført 6.886 koronatester i Brønnøy. Det er altså gjennomført 99 nye tester siden siste oppdatering som var onsdag 31. mars. Thorkildsen melder at man ikke har fått noen nye positive resultat og at det ventes på 24 prøveresultater - der 3 av disse altså er personer testet i forbindelse med smittetilfellet i Sømna.

