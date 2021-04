Svang-driverne jobbet med ny restaurant, men valgte å trekke seg

Nyheter

I et skriv fra Arbeidstilsynet til Brønnøy kommune datert 26. mars i år opplyser tilsynet at en søknad fra Concepthus AS på vegne av LOR Eiendom ikke er søknadspliktig. Søknaden gjaldt en bruksendring på nybygget LOR Eiendom setter opp på Lokalmat-tomta.