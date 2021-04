Flere eliteserieklubber viser interesse for Brønnøy-talent  

Nyheter

Mange har vist interesse for den unge brønnøyværingen etter at det ble kjent at Bodø/Glimt ønsker å låne ut midtstoppertalentet kommende sesong. Det har sammenheng med at fjorårets seriemester vil at Amundsen skal få mest mulig spilletid. Konkurransen i Bodø/Glimt er beinhard ettersom Brede Moe er tilbake for fullt etter en operasjon og et langt skadeavbrekk.