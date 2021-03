Søker juridisk bistand i oppdrettssak

Nyheter

Formannskapet i Vega har tidligere gått inn for å søke juridisk bistand fra advokat fra kommunesektorens organisasjon KS og trengte også et vedtak fra kommunestyret. Det var i august i fjor formannskapet ba kommunedirektøren sende en henvendelse til KS knyttet til en juridisk vurdering av lokaliteter for akvakultur i Vega kommune.