Dette er reglene for ventekarantene

Fram til nå har det vært kommunene som har gitt anbefalinger om hvem som skal i ventekarantene. Endringen kommer etter anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Vi ser at anbefalingene om ventekarantene varierer mellom kommuner og bydeler. For å gjøre ordningen mer oversiktlig og enklere å forstå innfører vi derfor nasjonale regler for ventekarantene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Ventekarantenen vil opphøre idet husstandsmedlemmet tester negativt eller når personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person.

Ventekarantene gjelder ikke for personer som kan dokumentere at de har hatt covid-19 i løpet av de siste seks månedene. Den gjelder heller ikke dersom enten personen i ventekarantene eller personen i smittekarantene er vaksinert.