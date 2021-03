Ungdomsbedrift fra videregående skal til NM

Nyheter

Dermed skal ungdomsbedriften representere Nordland under NM for Ungdomsbedrifter i april. Blå UB har utviklet en frisk og fruktig blåbærbalsamico som er fremstilt med blåbær fra Sør-Helgeland med en liten smak av lynghonning som er produsert lokalt.

- Det er helt fantastisk, det ble full jubel og litt sjokkert. Kjempestolt over å skal til NM med produktet vårt. Nå blir det fullt fokus mot NM etter en velfortjent påskeferie, sier en stolt daglig leder i Blå UB Mia Therese A. Sletaune.

- Jeg synes det er kjempeartig at de vinner, og spesielt siden dette er en ny pris i år, sier lærer Linda Krokstrand, som etter eget utsagn skal feire med et glass rødvin med blåbærbalsamico attåt fredag kveld.

Her kan du se utdelingen.

- Velfortjent

Det var Statsforvalteren i Nordland som kåret vinneren i den nye kategorien.

Torun Antonia Hansen i Ungt Entreprenørskap Nordland sier det er velfortjent at elevene fra Restaurant-og matfag ved Brønnøysund videregående skole går av med seieren i denne kategorien.

- De leverer kvalitet år etter år på Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter – vi ser svært engasjerte lærere som skaper et utviklende læringsmiljø for sine elever. De har tett og godt samarbeid med bransjen gjennom hele utdanningsløpet, noe som fører til virkelighetsnær og relevant læring og godt rustede lærlinger til en bransje med store behov, sier hun i en pressemelding.

Vinnere fra Hadsel

Årets Beste ungdomsbedrift i Nordland gikk til Cor Meum UB fra Hadsel videregående skole som har utviklet et brettspill som enkelt skal lære bort livredning til barn og unge.

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon og er avhengig av gode samarbeidspartnere for å kunne tilby programmene ute i skolen.

– I år har vi hatt med oss utrolig mange flotte samarbeidspartnere fra lokalt næringsliv. Tilbakemeldingen er at de lar seg imponere over de innovative elevene vi har her i nord. De ser lyst på fremtiden etter å ha blitt kjent med både ideene og ungdomsbedriftene. Vi er helt avhengig i at det skapes flere bedrifter i Nordland Fylke, både store og små. Derfor jobber vi i Ungt Entreprenørskap, i samarbeid med næringslivet, målrettet for at våre unge skal tilegne seg verdifull kompetanse. De er fremtidens verdiskapere!, sier Torun A. Hansen, fagansvarlig i Ungt Entreprenørskap Nordland.

Fortsetter kokkekampen Dommen har falt. Fylkesrådet gjenoppretter ikke restaurant og matfag-tilbudet i Brønnøy denne høsten. Ukas gjest ble for to år siden forsøkt rekruttert til Polarsirkelen videregående skole i hjembyen Mo, hvor hun har mann, hus og familie. Men Linda Krokstrand valgte Frøkenosen og fortsatt medaljejakt i entreprenørskap sammen med elevene på linja

Kokkelever fra BVS vant gjeveste pris i Tromsø Fem elever fra Restaurant- og matfag (RM) på Brønnøysund videregående skole har vunnet Kokkekamp 2020 med lukulliske måltid.

Avgjorde kokkekamp med lekker og velsmakende dessert Laget fra Vega vant kokkekampen for ungdomsskoleelever ved BVS onsdag.