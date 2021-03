To personer i korona-isolasjon i Vega

Nyheter

Vega kommune opplyser i en pressemelding torsdag at det er én person i smittekarantene i kommunen.

I tillegg er det i kommunen to personer som er testet svakt positive på PCR-prøve for Covid19.

- De to har vært på reise til annet land og ble smittet der. Gjennomførte isolasjon i ti dager der og kom så reisende til Vega. De brukte munnbind på hele reisen. De hadde negativ hurtigtest (antigen-test) på flyplass og ble satt i reisekarantene. Ny test dag sju viste fortsatt svakt positive PCR-prøver. Dette skyldes etter all sannsynlighet fortsatt positiv prøver etter gjennomgått infeksjon. For en sikkerhets skyld settes personene nå i isolasjon i ti dager etter prøvesvar. Etter det blir de avisolert. De to personene har ingen nærkontakter – smittesporing derfor ikke nødvendig, skriver kommunen.

Her kan du lese mer om karantene og isolasjon. Ellers melder Vega om følgende koronastatus per torsdag 25. mars:

Så langt i år har det blitt gjennomført 127 tester

Forrige uke ble tatt 23 tester, alle negative

Denne uken er 12 testet

Pr i dag er det 1 i smittekarantene.

Anbefaler å bli i kommunen

Vega kommune anbefaler på det sterkeste at folk følger de skjerpede retningslinjer fra regjeringen. Man bør:

Ikke reise noe sted. Bli hjemme i kommunen din i påsken

Begrense sosiale kontakter til et minimum og max to gjester på besøk

Alle arrangement bør avlyses eller utsettes

Bruke munnbind overalt utenfor hjemmet, der du ikke kan holde 2 m avstand til andre

Bare benytte butikker i egen kommune

Følgende regler gjelder

Forbud mot skjenking av alkohol

Forbud mot innendørs idretts og fritidsaktiviteter for voksne

Treningssentre kun åpent for kommunens beboere

Innendørs tillates det arrangement med 20 personer om de sitter på tilviste faste plasser

- Bemerk at det ikke er noen nye regler for skoler nasjonalt. Skoler og barnehager drives fortsatt på gult nivå. Det skal ikke benyttes munnbind generelt i skole og barnehage, kun ved mistanke om at elev/barn er smittet og da inntil foresatt kommer og henter barnet, skriver kommunen.

Sømna ber om fortsatt dugnad til påske Sømna kommune innfører ikke egne koronatiltak. Men understreker viktigheten av at de nasjonale tiltakene og rådene som regjeringen innførte blir fulgt.