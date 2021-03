Grunneier er mot oppdrett av «noe som helst slag» ved Gåsholman

Nyheter

BA har tidligere omtalt Codfarm AS' søknad om godkjenning av Gåsholman som ny lokalitet for akvakultur for torsk. Fiskarlaget og naboer har allerede kommet med kritiske høringsuttalelser, i tillegg til debattinnlegg i BA.

Protesterer

Torsdag og fredag fikk Brønnøy kommune inn to nye høringsuttalelser fra naboer til prosjektet.

Felleseiet Småværet: Gåsholman og Oterskjæran har sendt brev på vegne av grunneierne. Det er kommet inn to likelydende brev, det ene signert Ivar Morten Nordheim, det andre av Aud S. Nordheim.

De protesterer mot planene.

«Jeg sender herved en klar protest på planene om å godkjenne oppdrett av noe som helstslag i farvannet rundt Småværet og Gåsholman», skriver de.

Grunneierne som står bak brevet skal kontrollere eiendommene gnr 91 bnr 10 og 11 på Gåsholman og Oterskjæran. De motsetter seg på det sterkeste «Brønnøy kommunes planer om å tillate akvakulturlokalitet her».

«Området er et uberørt og verdifullt naturområde og nærområde for fritidsaktivitet av forskjellig slag. Det er et uerstattelig område med naturmangfold, fiske, dyr og fugleliv og må voktes og forvaltes i dag og for framtiden», heter det.

Anlegget er tenkt lagt tett inntil deres grunneiendom.

Forventer søknad avslås

Også Åslaug og Robert Magnussen på Torget har levert en negativ uttalelse.

Der peker de på flere punkter, blant annet at området er et gyteområde for kysttorsk, forurensing fra et eventuelt anlegg, at det er mye båttrafikk tilknyttet oppdrettsanlegg, de spør om det kreves bankgaranti i tilfelle selskapet går konkurs for å sikre opprydding og at ungdom er «stadig mere opptatt av å ta vare på den naturen vi har igjen, både under og overhavets overflate», og at det gjør betenkelig for ivaretakelse av kystmiljøet at anlegget er tenkt knyttet til Campus BLÅ og undervisning.

«Vi forventer at søknaden blir avslått.

Vi ser fram til å få svar på alle spørsmål som er stillet i denne saken både fra oss og alle andre som har sendt inn sinemerknader, før en eventuell søknad om torskeoppdrett ved Gåsholman behandles», avslutter de.





