Sjarkfisker søker om tilskudd

Søknaden skal behandles i fondstyret torsdag og rådmannen innstiller på at det gis tilsagn på 150.000 kroner til kjøp av sjark/fiskebåt.

Investerte 1,1 millioner

Karoline Berg-Hansen (26) er bosatt i Nordhorsfjord og har det siste halvåret drevet fiske lokalt sammen med andre lokale fiskere. Berg-Hansen har investert i en båt til 1,1 millioner kroner som er finansiert med lånopptak. Båten er rigget for juksafiske og skal ikke bruke garn. Hun er registrert i fiskermantallet og har fått innvilget ervervsøknad under firmanavnet Sjarkkjerring AS.

I saksfremlegget står det at dersom denne satsingen viser seg å være i tråd med forventningene, ser Berg-Hansen det som meget aktuelt å investere i en større båt med kvote for å kunne skape en fremtid som fisker på heltid.

Støtte til kvotekjøp

Knut-Arne Busch har søkt om støtte fra næringsfondet til kjøp av melkekvote. Rådmannens innstilling er positiv til å bidra med tilskudd på i overkant av 115.000 kroner. Søknaden om støtte ble sendt i november i forbindelse med overtakelse av et bruk i kommunen.

I henhold til kjøpskontrakten har kjøper kjøpt en melkekvote på 153.635 liter til en pris av 12,50 per liter. Totalt betaler søkeren 1,9 millioner kroner for å overta melkekvoten.

Rådmannen argumenterer i sin vurdering for at dersom melkeproduksjon skal opprettholdes i kommunen, vil det være best om den aktuelle kvoten blir omplassert i egen kommune, i enkelte tilfeller også innen egen grend.

Fondsstyret har fra 2001 og frem til og med 2018 årlig gitt tilskudd til kjøp av melkekvoter. I 2019 og 2020 ble det ikke gitt slike tilskudd. I Bindal er det per 1. januar totalt 23 melkekvoter. Av disse leier ni eiendommer bort hele kvoten, og to eiendommer leier bort deler av kvoten med til sammen 726.363 liter. Total melkekvote i Bindal er nesten 2,8 millioner liter.

Stiller krav

Før utbetaling av tilskudd må mottakeren skrive under på en erklæring om tilbakebetaling av tilskudd. Dette for at kommunen skal forsikre seg om at tilskuddet blir tilbakebetalt helt eller delvis dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten. Et slikt krav om innløsning kan ikke skje seinere enn fem år etter en utbetaling.

Dersom søkeren innen fem år avvikler tiltaket, plikter søkeren selv å gi fondsstyret skriftlig beskjed om dette. Tilsagnet om tilskudd står ved lag til utgangen av 2021.