Ny avtale sikrer fortsatt  anløp av Hurtigruten-skip 

-Hurtigruten Norge stiller igjen med alle fem skipene i kystruten, melder Hurtigruten AS i en pressemelding.

Utålmodige

"Pandemien og reiserestriksjoner førte i 2020 til at Hurtigruten Norge måtte redusere driften av rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes til et minimum. En tilleggsavtale med staten har sikret økt aktivitet og anløp annenhver dag i første kvartal. Denne avtalen forlenges nå ut juni.

- Vi er utålmodige etter å komme i full drift. Vi vet at hele kysten og reiselivet i Norge trenger det. Men slik situasjonen er nå, så har det viktigste for oss vært å forlenge avtalen og forutsigbarheten som ligger i den. Det er viktig for godskunder, lokalpassasjerer og flere hundre sjøansatte, sier administrerende direktør i Hurtigruten Norge, Hedda Felin, i pressemeldingen.

Fortsatt anløp annen hver dag

Forlengelsen betyr at de 34 havnene langs den tradisjonsrike ruten mellom Bergen og Kirkenes fortsatt vil få anløp omtrent annenhver dag. Hurtigruten Norge har fem av sine syv skip i avtalen med staten i drift, mens ingen de fire skipene i den andre pakken er i drift.

-Jeg er fornøyd med at Hurtigruten Norge og Samferdselsdepartementet er blitt enige om en forlengelse. Samtidig taper vi betydelige summer på driften langs kysten. Som følge av omfattende reiserestriksjoner er det kun et fåtall gjester ombord. Men gods- og lokaltrafikken er viktige tjenester selv om det er fritidsreisende som gjør at vi kan skape lønnsomhet, sier Felin i pressemeldingen.

-Vanskelig, men ser mange lyspunkter

Reiselivet er svært hardt rammet av koronapandemien og de internasjonale og nasjonale reiserestriksjonene. Likevel ser konsernsjef i Hurtigruten Group, Daniel Skjeldam, positivt på tiden framover.

- Det har vært en svært vanskelig tid for reiselivet, både i Norge og internasjonalt. Vi har tøffe måneder framover, men det er også mange lyspunkter. Stadig flere blir vaksinert. Pandemien er forbigående. Det vil bli bedre utover 2021. Tallene våre viser at etter et år i lock-down er folk ekstremt klare for å reise igjen. Vi vil trappe opp aktiviteten så snart det blir mulig og er trygt. Det betyr ikke bare mye for gjestene våre og våre ansatte, det betyr også enormt mye for lokalsamfunn og små og store samarbeidspartnere langs hele kysten, sier Skjeldam i pressemeldingen.

Tilleggsavtalen betyr i korte trekk at:

Samferdselsdepartementet og Hurtigruten Norge er enige om en avtale som sikrer at det også i andre kvartal 2021 skal seiles med fem av 11 skip i Kystruten Bergen – Kirkenes.

Hurtigruten Norge skal drive samtlige fem skip som skal seile hele strekningen Bergen – Kirkenes – Bergen.

Med fem av Hurtigruten Norges skip i rute, sikrer avtalen alle de 34 havnene langs kysten anløp omtrent annenhver dag.

Avtalen betyr at flere hundre sjøansatte i Hurtigruten Norge fortsatt er på jobb.