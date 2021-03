Gir én million kroner til analyse før bygging av batteribedrift

Nyheter

Batteriselskapet Freyr skal bygge en fabrikk til produksjon av battericeller i Mo industripark. Freyr investerer sju milliarder kroner i fabrikken.

Samfunnsanalyse

Tirsdag ble det kjent at fylkesrådet i Nordland vil bidra økonomisk for at en samfunnsanalyse kan gjennomføres.

– Når battericellefabrikken på Mo står ferdig vil den gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnet, men den vil også skape behov som vi ikke har full oversikt over i dag, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i en pressemelding.

Han mener det er viktig å få gjennomført en samfunnsanalyse for å se hvordan fabrikken vil påvirke blant annet transportsystemer, byutvikling, boligmarked og offentlige tjenesteleveranser.

1500 ansatte

Freyrs etablering av battericellefabrikk på Mo planlegges for 1500 ansatte når de enorme fabrikkene står ferdig i 2025. Dette er en av fastlands Norges største industrisatsinger i nyere tid. Allerede tidlig i 2022 kan noe av produksjonen være i gang. Da mener fylkesrådslederen det er viktig å ha alle fakta på bordet, slik at både lokalsamfunn og de som skal arbeide der får gode rammer å fungere i.

– Vi er blant annet opptatt av at det skal være mulig å bo et annet sted i denne regionen, og likevel kunne jobbe ved fabrikken. Da må vi vite hvilke transportbehov som vil oppstå. I tillegg vet vi fra etableringen i Skellefteå at også Mo i Rana må forberede seg på en større vekst enn det som per i dag er estimert, påpeker Norvoll.

Kan regne på hele regionen

Han viser til at en etablering i denne størrelsesorden vil medføre utfordringer på en rekke områder som rekruttering av arbeidskraft, tilrettelegging av infrastruktur, offentlig tjenesteproduksjon, tilgang på kraft og behov for underleverandører.

– Vi ønsker at virkningene av Freyrs etablering også skal komme resten av Helgelandsregionen til gode. Det er også et av områdene det trengs en analyse av, ifølge fylkesrådslederen.

Samfunnet vil endres

Ordfører i Rana, Geir Waage, er fornøyd med tilskuddet til en samfunnsanalyse, og påpeker at kommunen må forvente at lokalsamfunnet kan bli endret med en så stor etablering.

– Befolkningen på Mo vil garantert bli berørt, arbeidsmarkedet vil endres, flere vil flytte hit og mange vil pendle, etterspørselen etter rett utdanning og kompetanse vil komme raskt, og det offentlige må være forberedt på å kunne levere gode tjenester til rett tid. Jobben med denne analysen er svært viktig, og vi er glade for å ha fylkeskommunen med på laget når den skal gjennomføres, sier Geir Waage.