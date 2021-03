Avviser "tåkelegging"

Nyheter

Han er daglig leder for Codfarm AS og er blitt forelagt leserbrevkritikken om at de "tåkelegger" rundt torskeoppdretten de skal starte på Gåsholman når de ikke skriver mer om selve driften i sin søknad.

Nordmo avviser av søknaden er mangelfull.

- Vi har sendt en søknad til fylkeskommunen om oppdrett i et område som i kommunens arealplan er avsatt til akvakultur. Fylkeskommunen har sendt søknaden videre. Det gjør de ikke hvis den ikke er komplett, for da får de den i retur.

Nordmo påpeker at den omtalte søknaden angår arealbruken, selve driften søkes det om senere.

- Før vi får sette ut fisk må vi legge fram detaljerte produksjonsplaner som skal godkjennes av Mattilsynet og Fiskeridirektoratet. Når det gjelder gyteområder så finnes de langs hele kysten, og så er det opp til Fiskeridirektoratet å vurdere dette. Det samme gjelder avfall: Under ethvert åpent oppdrettsanlegg er det fiskeskitt, og så vurderer myndighetene dette opp mot hvor selvrensende området er, sier Nordmo.

