99 prosent regularitet? Slik regner Boreal

Tirsdag ga hun ferjeselskapet det glatte lag da de nok en gang hadde driftsproblemer i Tjøttabassenget.

- Tiden for beklagelse er passert med god margin. Vi har ikke bruk for Boreals beklagelser. Selskapet må nå gå i seg selv og se om de evner å drifte dette sambandet, sa Haugann.

Regner ikke med værkanselleringer

I sin kommentar sa kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes i Boreal Norge at selskapets egne tall viser at de har hatt 99 prosent regularitet på Tjøtta - Forvik målt fra årsskiftet til mandag.

Haugann har overfor BAnett stilt spørsmål ved dette tallet. På forespørsel forklarer Fadnes hvordan selskapet regner:

- 99 prosent regularitet er tall for både lokalruten og direkteruten sett under ett, der lokalruten har langt flere oppsatte avganger totalt sett. Tallet er korrigert for force majeure, altså avganger innstilt på grunn av værforhold, skriver han.

Møter fylkeskommunen

Ifølge NRK Nordland skriver Tone Øverli, seksjonsleder for mobilitet i fylkeskommunen, sier at de også skal ha et møte med Boreal denne uken.

– Vi vil sammen med selskapet diskutere hva vi kan gjøre for å sikre stabilitet til de reisende, skriver Øverli i en e-post til NRK.

Heller ikke fylkeskommunen er tilfreds med situasjonen slik den er nå.

– Boreal har brukt mange ressurser på å lukke avvikene fra Sjøfartsdirektoratet. Vi kan imidlertid ikke være tilfreds med situasjonen der frekvens og stabilitet i ferge- og hurtigbåttilbudet har vært svært ustabilt en periode, skriver hun videre.

Øverli påpeker at det er flere ulike grunner til Boreals problemer på Helgeland den siste tiden: tekniske problemer, sykdom og karantenekrav. Hun skal blant annet ta opp med selskapet hvor lang tid de bruker på å sette inn reservefartøy.





