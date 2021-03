Swix tilbakekaller dunjakke for barn

Nyheter

Merkevareselskapet Brav har i en intern kvalitetskontroll avdekket at dunjakken Swix Focus Down Jacket Jr. ikke overholder standarder til klær som selges til barn og ungdom. Jakken har vært i salg fra 2020 og har en snor i hetten som kan hekte seg fast og dermed utgjøre en risiko for ulykker.

– Vi oppfordrer alle som har kjøpt denne jakken om å slutte å bruke den og levere den tilbake til butikken eller kontakte Brav direkte for å få pengene tilbake. Alt salg av jakken gjennom egne og andres kanaler stanses, sier Brand marketing manager for Swix, Åse-Line Eide i Brav i en pressemelding.

Brav beklager usikkerheten og ulempen dette medfører for kunder og forhandlere. Det er solgt ca 800 jakker av denne typen i Norge.

Tilbakekallelsen gjelder Focus down jacket jr. med produktnr 13162, i fargene rød, blå og sort i størrelsene 116, 128, 140, 152 og 164. Tilbakekallelsen gjelder kun dunjakke til barn/ungdom og ikke Focus Down Jacket til voksne.