Nye 500 millioner til kommunene i koronakrisemidler

Nyheter

Stortinget vedtok tidligere i år at kommunene skal få en egen kompensasjonsordning. Det ble først satt av 1 milliard, før ytterligere 750 millioner ble gjort tilgjengelig da Viken stengte ned.

Store utgifter

Nå gjøres ytterligere 500 millioner kroner tilgjengelig, varslet helseminister Bent Høie (H) tirsdag. Det er dermed totalt brukt 2,25 milliarder på dette.

– Vi vet at disse tiltakene igjen vil ramme arbeidsplasser, spesielt i hotell- og restaurantnæringen, sa Høie da han la fram nye nasjonale tiltak.

Bare i Viken-regionen har bedrifter ifølge Virke hatt 2,1 milliarder kroner i utgifter uten inntekt i en tidagersperiode under nedstengingen.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke ber igjen om at bedrifter får kompensert mer av permitteringskostnadene etter at det ble innført nye nasjonale tiltak.

– Vi har forståelse for at det er behov for å få smitten under kontroll. Slike raske nedstenginger påvirker likevel mange virksomheter, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Virke mener tiltakene understreker behovet for gode sikkerhetsnett. De ber om at det innføres to strakstiltak. Det ene er at virksomhetene må kompenseres for mer av permitteringskostnadene for første arbeidsgiverperiode og at virksomhetene må få lavere rente og forlenget nedbetalingsperiode for utsatte skatter og avgifter.

–Latterlig lavt

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) sier at Tromsøs befolkning og næringsliv vil lide av nye nasjonale koronaregler. Han kaller kompensasjonen latterlig lav.

– Vi trenger 100 millioner. Vi trenger det nå. Det må på plass fort, det var en kaféeier som ringte hit og gråt i fortvilelse. Den summen de legger på bordet er latterlig, sier Wilhelmsen til NTB.

Han er klokkeklar på at innstrammingene oppleves som vanskelige i et Tromsø med lav smitte, men han ber befolkningen følge rådene og reglene som kommer.

– Hvis det hadde vært knallrødt i Tromsø, tror dere da at Oslo og de andre storbyene hadde godtatt å bli stengt ned? spør Tromsø-ordføreren.

Slik skal 716.000 koronakroner fordeles i Brønnøy Brønnøy kommune har fått tildelt 716.956 kroner i ekstra statlige koronamidler. Potten er spesielt myntet på virksomheter som er rammet av smitteverntiltak og som ikke har fått støtte fra andre ordninger.